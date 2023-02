Lollapalooza abre lote extra de ingressos para sábado do festival; veja detalhes

Um novo lote de ingressos para o sábado de festival no Lollapalooza será aberto nesta terça-feira (14), a partir do meio-dia, segundo a própria organização do evento. Os ingressos se esgotaram em menos de 12 horas logo após o início das vendas, justamente do dia em que se apresentam blink-182, Tame Impala e Jane's Addiction.

A nova remessa de entradas estará disponível por meio da Tickets For Fun, no site do Lollapalooza, assim como na bilheteria oficial em São Paulo, localizada no Teatro Renault. Os valores iniciam em R$ 650.

Além das bandas já citadas, também tocam The 1975, Jamie XX, LUDMILLA, Filipe Ret, Pitty e Medulla.

Parte da expectativa para a data em questão, que ocorre no dia 25 de março, se dá pela vinda do blink-182 ao Brasil, após uma espera de cerca de 30 anos dos fãs. O grupo, inclusive, chega com a formação original composta por Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker.

O Lollapalooza 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Tipos de ingressos

Os ingressos Lolla Pass, que garantem acesso aos três dias de evento, continuam esgotados, mas os interessados em participar do festival podem comprar em outra modalidade.

As modalidades disponíveis são Lolla Day, ingresso diário do festival; e Lolla Comfort by next, ingresso que dá acesso a uma área criada em 2022. Nesse último, o espaço disponibiliza área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades.

Além destes, também haverá a opção de Lolla Lounge by Vivo, ingresso com experiência mais premium dentro do festival. Nele, os fãs poderão desfrutar de área VIP com open bar e food, after party, vista para dois palcos, ativações de marcas exclusivas, meeting point, translado de ida e volta e um telão com transmissão.