Astrid Fontenelle relembra discordância com Gabriela Prioli: ‘subi o tom mesmo’

Recentemente, as apresentadoras Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli protagonizaram um “climão” ao discordarem a respeito de festas juninas durante o programa Saia Justa. Enquanto Astrid opinou que os eventos estão perdendo a tradição por conta de participações de artistas de sertanejo e axé, Gabriela defendeu a pluralidade musical.

Ao O Globo, Astrid assumiu que as duas divergiram radicalmente, mas reforçou que é possível pessoas terem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e continuarem se respeitando.

“O pensamento de uma é totalmente diferente do da outra. A gente discutiu. Eu subi o tom mesmo. Ela veio para cima. No final do programa, 'beijo, o que você vai fazer amanhã?'. É possível duas pessoas terem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e continuarem se respeitando. Simples assim. Eu continuo com a minha opinião e ela, com a dela. Ela é muito bem-humorada, uma mulher engraçada, mas muito diferente de mim. Isso é ótimo”, iniciou Astrid.

"Temos visões de mundo diferentes, a Bela Gil também. Mas tudo bem, é bom discutir. Estava sentindo falta de discutir com alguém com quem posso sentar depois da reunião para jantar. De verdade. Não estou falando com reticências", explicou.

Casamento

Ainda na entrevista, a apresentadora falou sobre o casamento à distância com Fausto Franco. Eles estão juntos desde 2010 e, enquanto ele mora em Salvador, Astrid segue em São Paulo.

“É a configuração ideal para mim. A gente começou assim como namorados. Quando casamos, continuamos. Aí tivemos um momento juntos aqui em São Paulo. O bicho começou a pegar. Muito chato ter que brigar porque a toalha está molhada em cima da cama. Isso é tão antiquado, tão ruim. Essas coisas que despertam nossos piores sentimentos. A gente fica com saudade”.