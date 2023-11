Apresentadora descobre câncer no pâncreas após sentir dor ao comer salada; entenda

Surpreendendo os admiradores, a apresentadora e influenciadora Maria Menounos revelou ter descoberto um câncer no pâncreas após comer uma salada, em janeiro deste ano. Segundo a norte-americana, a refeição teria provocado uma dor intensa, que a fez desconfiar de algo mais grave.

No relato, Maria conta que seu organismo já demonstrava sintomas da doença desde o ano passado, quando ela começou a sofrer com problemas digestivos e sentir o corpo inchado. Preocupada, ela procurou atendimento médico, mas nenhum profissional conseguiu descobrir o que estava causando o mal-estar.

O quadro só ganhou um diagnóstico depois que a apresentadora sentiu fortes dores ao comer uma salada de grãos, durante um voo. Segundo Menounos, a sensação foi tão intensa que ela pensou que “explodiria por dentro”.

Em conversa com o jornal Today, ela contou ter cogitado que a dor poderia ser um sinal de possível intolerância a glúten. “Achei que fosse o farro [grão presente na salada]. Pensei que estava ficando realmente intolerante ao glúten e que meu estômago simplesmente não estava lidando bem”, explicou.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Desconfiada de que a dor poderia ser um sinal de algo mais grave, a influenciadora procurou novos médicos, e foi submetida a uma bateria de exames. As avaliações clínicas revelaram a existência de um câncer de pâncreas de grau 2, com quase 4 centímetros de diâmetro, tamanho semelhante ao de uma noz.

Com a descoberta, Maria foi encaminhada para uma cirurgia de emergência, realizada em fevereiro. Durante a operação, além do tumor no pâncreas, os médicos retiraram outras anomalias menores de parte do baço e dos gânglios linfáticos, impedindo o surgimento de novos focos da doença.

Como não apresentou mais sinais do câncer, a apresentadora não precisou realizar nenhum tratamento medicamentoso e, atualmente, passa bem.

CÂNCER DE PÂNCREAS

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pâncreas é um tumor maligno, que dificilmente é detectado ou apresenta sinais durante estágios iniciais da doença.

Entre os principais sintomas, é possível destacar:

Fraqueza

Perda de peso

Falta de apetite

Dor abdominal

Urina escura

Olhos e pele de cor amarela

Náuseas

Dores nas costas

Como forma de prevenção, a instituição recomenda adotar um estilo de vida saudável, evitar a exposição ao tabaco e manter o peso corporal adequado, já que o excesso de gordura favorece o desenvolvimento de diabetes, o que aumenta as possibilidades de aparecimento do câncer.