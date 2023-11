Morre segundo paciente a receber coração de porco no mundo

Lawrence Faucette, a segunda pessoa no mundo a receber um transplante experimental de coração de porco geneticamente modificado, morreu nesta segunda-feira (30) aos 58 anos, seis semanas após ser submetido ao processo.

Veja também

O transplantado tratava com insuficiência cardíaca em estágio terminal e recebeu o órgão em 20 de setembro, seis dias após dar entrada no hospital. Somente na última semana é que o órgão passou a apresentar rejeição.

“Lamentamos a perda do Sr. Faucette, um paciente notável, cientista, veterano da Marinha e homem de família que só queria um pouco mais de tempo para ficar com sua amorosa esposa, filhos e família”, disse o médico Bartley P. Griffith, do Centro Médico da Universidade de Maryland, instituição responsável pela cirurgia.

Já o diretor científico do Programa de Xenotransplante Cardíaco, Muhammad M. Mohiuddin, reforçou a gratidão da equipe a Faucette e sua família pela permissão do processo, que foi um avanço significativo na ciência.

Os médicos agora pretendem realizar uma análise extensa para identificar fatores que podem ser prevenidos no avanço da técnica, em transplantes realizados futuramente.

Lawrence Faucette era veterano da Marinha americana. Ele deixou esposa e dois filhos. “Larry começou esta jornada com a mente aberta e total confiança no doutor Griffith e sua equipe. Ele sabia que seu tempo conosco era curto e esta era sua última chance de ajudar os outros”, disse a viúva, Ann Faucette.

O primeiro paciente a receber um transplante de coração de porco foi David Bennett, de 57 anos. Ele faleceu dois meses após a operação, mas em seu caso, o transplante funcionou bem, não havendo sinais de rejeição.