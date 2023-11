Princesa da Espanha terminou namoro com brasileiro para suceder ao trono no país; saiba quem é

A herdeira do trono espanhol, princesa Leonor, jurou lealdade à Constituição nesta terça-feira (31), ao completar 18 anos, em uma cerimônia luxuosa no Parlamento da Espanha. A partir de agora, poderá suceder legalmente a seu pai, o rei Felipe VI, como chefe de Estado. A princesa terminou o relacionamento com o brasileiro Giacomelli para assumir a nova responsabilidade.

Acompanhada do rei, de sua mãe, a rainha Letizia, e de sua irmã mais nova, Sofía, fez o juramento em uma sessão especial da Corte, ritual realizado por seu avô Juan Carlos I em 1969, durante a ditadura de Francisco Franco, e Felipe VI em 1986, já sob a democracia.

"Juro cumprir fielmente os meus deveres, manter e fazer cumprir a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autônomas e ser fiel ao rei", disse Leonor com uma mão estendida sobre um exemplar da Constituição.

Vestida com um terno branco, a princesa foi aplaudida durante vários minutos, após completar o juramento na Câmara do Parlamento. A cerimônia foi acompanhada em telões gigantes colocados na Puerta del Sol, no centro de Madri, e em outros locais da capital do país. Nos arredores do Parlamento, uma multidão mostrou seu apoio, agitando bandeiras espanholas.

Após concluir seus estudos em Madri e no Reino Unido, Leonor iniciou recentemente três anos de treinamento militar, assim como seu pai.

Quem é a princesa Leonor

Diferentemente de seu avô, Leonor suscita sinais de simpatia. Leonor falar francês, inglês, espanhol e catalão, e está aprendendo galego e basco. Ela concluiu o ensino médio no internato UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido.

Agora, ela acabou de iniciar seu treinamento no Exército, e ainda passará pela Aeronáutica e Marinha. Se seguir os passos de seu pai, ela completará sua carreira universitária em uma universidade da Espanha, e depois concluirá mestrado em Relações Internacionais em uma universidade estrangeira.

Veja também

Fim do relacionamento com brasileiro

A herdeira do trono estaria vivendo um romance com o brasileiro Gabriel Giacomelli. No mês seguinte, contudo, o relacionamento chegou ao fim. A revista Flash!, fontes revelarem que os dois "continuam amigos".

A princesa, assim que saiu da escola, passou a se dedicar a monarquia, para assumir o lugar do pai.

Monarquia na Espanha

Na Espanha, uma monarquia parlamentar, a Constituição estabelece que o homem tem preferência para herdar a Coroa, mas Leonor não tem irmãos homens.

"É um orgulho viver um dia como esse na Espanha", disse à AFP Blanca Palomares, uma estudante de Madri de 23 anos que foi à praça Puerta del Sol: "devia ter sido feriado nacional".

O rei emérito Juan Carlos I, que abdicou em 2014 por escândalos no final de seu reinado, não esteve presente na cerimônia, mas, segundo a imprensa, estará na comemoração privada no palácio El Pardo, nos arredores da capital.

Oposição à monarquia

Também não estiveram na formalidade representantes de partidos separatistas catalães, bascos e galegos e uma parte da esquerda radical, que nunca participam de reuniões com o rei.

"Nem monarquia, nem constituição. Democracia. Liberdade. Repúblicas", declararam os partidos independentistas em um manifesto nesta terça-feira, que disseram representar "o sentimento de milhões de pessoas (...) que não reconhecem nem protegem o regime monárquico espanhol".

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, marcou presença na cerimônia. Prestes a deixar o cargo, o mandatário está negociando um novo Executivo para permanecer no poder, mas, para isso, precisa dos votos dos independentistas catalães e bascos.