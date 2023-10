Princesa Leonor de Borbón completa 18 anos nesta terça-feira (31)

A princesa Leonor de Borbón, filha do rei da Espanha Felipe VI, faz aniversário nesta terça-feira (31). Com a comemoração de seus 18 anos, a jovem passa a ter idade legal para assumir o trono espanhol.

A princesa fará um juramento à Constituição em uma sessão especial diante da Corte, um ritual pelo qual passou seu avô, Juan Carlos I, e seu pai, Felipe VI. A cerimônia poderá ser acompanha em telões na Puerta del Sol, em Madri. Recentemente, no último dia 20 de outubro, durante a entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias, seu título oficial, Leonor falou sobre essa nova fase:

“No dia 31 completo 18 anos e terei a honra de jurar à Constituição, com o que isso significa para mim, pessoal e institucionalmente. Entendo muito bem e sou consciente de qual é o meu dever e o que implicam minhas responsabilidades”.

Leonor falar francês, inglês, espanhol e catalão, e está aprendendo galego e basco. Ela concluiu o ensino médio no internato UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido. Agora, ela acabou de iniciar seu treinamento no Exército, e ainda passará pela Aeronáutica e Marinha. Se seguir os passos de seu pai, ela completará sua carreira universitária em uma universidade da Espanha, e depois concluirá mestrado em Relações Internacionais em uma universidade estrangeira.

Namorado brasileiro

No primeiro semestre, conforme a revista alemã “Bunte”, foi noticiado que Leonor estaria namorando um brasileiro chamado Gabriel. Eles se conheceram durante o ensino médico no UWC Atlantic College.

Gabriel é natural de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos, e seus pais seriam milionários.