Mãe italiana recorre à processo judicial para despejar filhos adultos de casa

Uma mãe italiana, de 75 anos, conseguiu, por meio de um processo judicial, despejar seus dois filhos — ambos empregados e com mais de 40 anos — da sua casa.

A emissora estadunidense CNN informou, nesta quinta-feira (26), que um tribunal de Pavia — uma província com pouco mais de 72 mil habitantes — acatou a ação judicial determinando que os dois filhos homens, de 40 e 42 anos, fossem retirados de casa. Conforme a emissora, os dois têm até 18 de dezembro para deixar o apartamento.

Nos autos, a mãe descreveu os filhos como “parasitas”, já que, segundo ela, os dois moravam no apartamento da família sem contribuir financeiramente ou auxiliar na manutenção da residência.

Já o jornal britânico The Guardian relatou que a mulher tentou, inúmeras vezes, pedir aos filhos que vivessem sozinhos, mas, segundo a mulher, “nenhum deles queria”.

“Não há nenhuma disposição na legislação que atribua ao filho adulto o direito incondicional de permanecer no lar de propriedade exclusiva dos pais, contra a sua vontade e em virtude apenas do vínculo familiar”, escreveu a juíza Simona Caterbi.

“BEBÊS GRANDES”

Conforme o jornal britânico, quase 70% dos italianos com idades entre 18 e 34 anos (a maioria homens) ainda vivem em casa com os pais, segundo dados de 2022.

Por mais que essa cultura já existisse no país europeu a muitas gerações, o número de jovens adultos que permanecem mais tempo na casa da família aumentou nos últimos anos, principalmente por crises econômicas e do longo tempo até ter um emprego estável.

De acordo com o The Guardian, tendo em vista esse “problema”, no ano de 2007 um político italiano utilizou, pela primeira vez, o termo “bamboccioni” (bebês grandes, em tradução livre do italiano).

Este termo é usado até hoje para zombar de adultos que ainda vivem com os pais, sugerindo que alguns seguissem esse estilo de vida pela conveniência de ter casa e alimentação de graça.