Filho de Netanyahu é criticado por viver em Miami e não ter sido convocado para guerra em Israel

Soldados israelenses têm exigido a presença do filho do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no front de guerra contra o Hamas. Yair Netanyahu tem 32 anos de idade e mora em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Informações são do tabloide britânico The Times.

De acordo com o jornal, os soldados contestam o motivo pelo qual o filho do premier não foi chamado para a guerra, apesar de ter idade. Além disso, os combatentes comentam que a ausência de Yair prejudica a confiança deles no governo israelense.

"Somos nós quem deixamos nosso trabalho, nossa família e crianças para proteger nossas famílias em casa, e não as pessoas que são responsáveis por essa situação", disse um soldado que não se identificou. "Nossos irmãos, pais e filhos estão todos indo para a linha de frente, mas Yair ainda não está aqui. Isso não ajuda a construir confiança na liderança do país", completou.

Filho de primeiro-ministro comenta guerra

Nas redes sociais, o filho de Netanyahu comenta a guerra entre o Estado judeu e o grupo terrorista Hamas. Ele chegou a publicar mensagens de apoio ao país e homenagens a amigos que morreram vítimas do conflito.

"Estamos unidos. Vamos vingar. Vamos vencer", escreveu Yair no último dia 11 de outubro.