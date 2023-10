Guerra entre Israel e Hamas já tem mais de 6 mil mortos

A guerra entre Israel e Hamas deixou mais de 6 mil mortos. O Ministério de Saúde do Estado da Palestina afirma que 4.651 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza e outras 14.245 ficaram feridas. Já em Israel, são 1,4 mil mortos, sendo a maioria no ataque de 7 de outubro, quando o conflito teve início.

No sábado (21), a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou em relatório que mais de 18 mil pessoas foram feridas, sendo a maioria de palestinos. A estimativa é que mais de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas para fugir dos ataques.

Entenda o conflito

A guerra entre Israel e Hamas é motivada pela disputa de territórios. O conflito é considerado o mais grave desde 2021, quando Israel e Hamas se enfrentaram por dez dias.

No dia 7 de outubro, o Hamas atingiu cidades israeleses com cerca de 5 mil foguetes. O líder do braço armado do grupo palestino, Mohammed Deif, afirmou que o ataque tinha como objetivo “acabar com a última ocupação na Terra" e dar uma resposta ao bloqueio imposto por Israel aos palestinos de Gaza que já dura mais de uma década. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao Hamas.