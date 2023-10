Ao todo 210 pessoas estão como reféns do Hamas em Gaza, afirma Israel

Israel atualizou, neste sábado (21), o número de reféns mantidos pelo Hamas, chegando a um total de 210 pessoas sob o controle do grupo. Entre eles, está Omer, um jovem de 22 anos que desapareceu enquanto estava em um festival de música eletrônica próximo à Faixa de Gaza em 7 de outubro.

Seus pais receberam uma ligação de Omer quando ele estava se escondendo, mas desde então, não tiveram mais notícias dele. Algumas horas depois, eles viram um vídeo nas redes sociais do Hamas, mostrando Omer amarrado na carroceria de uma picape. "Nós percebemos que ele estava vivo, capturado pelo Hamas, indo para a Faixa de Gaza", diz o pai.

Judith Raanan e Natalie, de Chicago, nos Estados Unidos, estavam como reféns do Hamas e foram libertas pelo grupo em Gaza. Elas estavam comemorando aniversários no Kibutz de Nahal Oz em 7 de outubro quando foram sequestradas. As duas deixaram o território pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Oito parentes delas continuam desaparecidos, e três foram assassinados. Conforme noticiou o Jornal Nacional, Judith e Natalie foram levadas para uma base militar em Israel, onde se reuniram com seus parentes.

"Eu falei com ela apenas um minuto, foi muito emocionante. Eu disse que a amava", disse o pai de Natalie, que está em Chicago e disse que ficou essas duas semanas sem dormir. Ele se comunicou com a filha por telefone na noite desta sexta-feira (20).

O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com elas por telefone e agradeceu ao Catar, que intermediou as negociações. No entanto, 10 norte-americanos ainda continuam desaparecidos.

O grupo terrorista Hamas mantém 210 reféns na Faixa de Gaza, a maioria dos quais, segundo o governo israelense, está viva. Entre os reféns, encontra-se Omer, cujos pais fazem um apelo por sua libertação. O pai de Omer afirmou: "A guerra só terminará quando todos os reféns estiverem de volta em casa."