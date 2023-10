Bebês em incubadoras podem morrer por falta de combustível em Gaza

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou neste domingo (22), que 120 bebês em incubadoras correm risco de vida devido o esgotamento de combustível, usado para o abastecimento dos geradores de energia elétrica nos hospitais na Faixa de Gaza.

Devido o conflito entre Israel e Hamas, os hospitais de Gaza enfrentam escassez de medicamentos, água e combustível, essencial para os geradores de energia elétrica que mantêm as incubadoras em funcionamento. Os equipamentos auxiliam no desenvolvimento de bebês prematuros e reduz consideravelmente os casos de mortalidade infantil.

Ajuda insuficiente

Israel impôs um "cerco total" ao território palestino após os ataques do grupo Hamas. Porém, no último sábado (21), a passagem de Rafah, localizada na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, foi aberta, permitindo a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária.

Segundo a ONU, os recursos ofertados não são suficientes para atender a demanda dos palestinos. Foram enviadas cerca de 44 mil garrafas de água, o que supre a necessidade de 22 mil pessoas por dia. Porém, há 2,3 milhões de habitantes na região.

Um segundo comboio de caminhões, carregando alimentos e medicamentos, foi enviado ao território palestino neste domingo (22).

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), pediu para que Israel liberasse a entrada de combustível na Faixa de Gaza, mas ainda não há previsão para a entrada do suprimento no território.