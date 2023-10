Adolescente é adotado horas antes de completar 18 anos nos EUA: 'corrida até o fim'

Algumas horas antes de completar 18 anos, o jovem Roman Nehemiah foi adotado na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 17 de outubro, segundo informações do First Coast New.

O adolescente foi adotado por Renee e Brad Balassaitis. Ele é o sétimo filho adotado pelo casal, que também tem dois filhos biológicos. “Agora temos nove filhos oficialmente”, declarou Brad. "É incrível. Estamos há algumas horas de ele completar 18 anos. E iniciamos esse processo meses e meses atrás, tentando garantir que ele não envelheceria e se tornaria uma estatística", comentou.

“Eu estava suando muito. Meu coração estava batendo. Fiquei muito feliz”, declarou Roman. “Isso significa que tenho alguém para quem recorrer. Significa que se eu precisar de alguém com quem conversar, tenho pessoas com quem conversar agora", pontuou.

Roman morou em 19 locais diferentes ao longo dos anos, segundo Brad. “Não tem sido uma vida fácil para ele. Nós teremos a oportunidade de fazer parte da vida dele daqui para frente, para que ele não precise mais se preocupar em ficar pulando de lugar em lugar, ele sabe que estamos aqui para ajudá-lo", ressaltou.