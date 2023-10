Mulher de 64 anos descobre aranha vivendo dentro de seu ouvido após noites de insônia; veja vídeo

O que seria um incômodo no ouvido de uma mulher de 64 anos acabou surpreendendo médicos do setor de otorrinolaringologia do Hospital Municipal de Tainan, em Taiwan. Ao chegar no ambulatório do hospital, a mulher, cujo nome não foi revelado, descobriu que os sons anormais, zumbidos e batidas, em seu ouvido esquerdo, que a impediram de dormir por quatro dias, era, na verdade, uma pequena aranha.

O vídeo da descoberta, compartilhado pela revista científica New England Journal of Medicine no último sábado (21), mostra, também, um exoesqueleto do animal, expelido no canal auditivo da mulher.

Na publicação, o médico Tengchin Wang afirma que a mulher não sentiu dor, pois a aranha era muito pequena — com cerca de dois a três milímetros. Além disso, o hospital informou que a membrana timpânica da paciente estava normal.

Para retirar o artrópode do local, os médicos utilizaram um dispositivo semelhante a um tubo para sugar o animal e seu “esqueleto”.

“Nos casos de aranhas ou insetos maiores no conduto auditivo externo, recomenda-se a instilação de lidocaína ou etanol para matar o animal antes da remoção, a fim de evitar movimentos excessivos e consequentes danos às estruturas da orelha”, descreve a publicação. “No entanto, líquidos não devem ser introduzidos no ouvido se a membrana timpânica estiver perfurada”, acrescenta.