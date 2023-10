Paisagem maior que a Bélgica é descoberta escondida sob o gelo da Antártica

Cientistas descobriram uma vasta paisagem de colinas e vales entremeados em antigos rios que se encontra sob o gelo da Antártica desde milhões de anos. Essa localidade, que é maior do que o tamanho da Bélgica, permaneceu intocada por mais de 34 milhões de anos, mas pesquisadores britânicos e norte-americanos, de acordo com informações do jornal The Guardian desta terça-feira (24), alertaram que o aquecimento global pode expô-la novamente.

O estudo, que está sendo desenvolvido pelo professor Stewart Jamieson, da Universidade de Durham, revela que a área descoberta se estende por 32.000 km² e já contou com árvores, florestas e provavelmente animais. "Mas então o gelo chegou e a congelou no tempo”, disse.

É difícil determinar exatamente quando a luz do sol tocou pela última vez esse local, mas os pesquisadores creem que isso aconteceu há pelo menos 14 milhões de anos. Alguns dos estudiosos já haviam encontrado um lago do tamanho de uma cidade sob o gelo da Antártica e a equipe acredita que existem outras paisagens antigas a serem descobertas.

“Estamos agora no caminho para desenvolver condições atmosféricas semelhantes às que prevaleceram” entre 14 milhões e 34 milhões de anos atrás, quando a temperatura era de 3°C a 7°C mais quente do que atualmente, escreveram os pesquisadores no periódico Nature Communications.

O estudo foi divulgado um dia depois de cientistas alertarem que o derretimento da camada de gelo da Antártica Ocidental provavelmente acelerará substancialmente nas próximas décadas, mesmo que o mundo consiga limitar o aquecimento global.