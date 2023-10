Três crianças morrem após apresentarem sintomas de infecção bacteriana em MG; população teme surto

A Secretaria da Saúde de São João del Rei, em Minas Gerais, está investigando a morte de três crianças que apresentaram sintomas de infecção por bactéria do gênero Streptococcus. Preocupada com a possibilidade de disseminação da doença, a Prefeitura da cidade mineira comprou mais de 3 mil testes rápidos para detecção da doença.

Conforme informado pelo G1, os óbitos investigados, de crianças de 3, 9 e 10 anos, ocorreram nos últimos dois meses, depois que as crianças manifestaram sintomas comumente apresentados em quadros de contaminação pela bactéria.

Em alerta, as autoridades locais realizaram exames e enviaram o material coletado para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. Ainda não se sabe quando os resultados serão divulgados.

Por enquanto, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou, em nota técnica divulgada na terça-feira (24), que uma menina de 9 anos foi contaminada pela bactéria Streptococcus sp. alfa-hemolítico. A criança permaneceu internada por 16 dias e já recebeu alta.

Apesar do diagnóstico, a Prefeitura ressalta que os casos não apresentam vínculo epidemiológico e, de acordo com a Secretaria da Saúde, a cidade não está enfrentando um surto.

Sobre o assunto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) afirmou que está acompanhando a situação e que já treinou mais de 120 profissionais de saúde para detectar e treinar quadros da infecção, caso seja necessário.

MORTE SUSPEITA

Na última segunda-feira (23), uma menina de 10 anos faleceu quatro dias após manifestar sintomas da infecção bacteriana. Ela apresentou os primeiros indícios no dia 19 e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

De lá, a menina foi transferida para a Santa Casa, onde faleceu. Em entrevista para a TV Integração, uma tia da criança demonstrou preocupação com a situação da cidade: “Tem que saber o que está acontecendo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ela não é a primeira criança com esses sintomas que falecem aqui em São João. Tem mais crianças internadas com isso”.

A Secretaria da Saúde aguarda o resultado do exame da criança para determinar o que causou a morte.

CIDADE EM ALERTA

Após mães realizarem manifestação para pedir o fechamento das escolas, na terça-feira (24), a Prefeitura decidiu suspender as aulas em escolas municipais até o dia 5 de novembro. Segundo o Executivo, as instituições passarão por processos de desinfecção e limpeza generalizada, que começaram nessa quarta-feira (25).

Além disso, o governo da cidade também comprou cerca de 3.700 testes rápidos, que prometem apresentar resultados em até 15 minutos. Com previsão de chegada para esta sexta-feira (27), os exames serão realizados em unidades de saúde públicas e priorizarão crianças com sintomas da doença.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

As autoridades estão investigando casos de crianças que apresentaram vômito, amigdalite, febre, ou manchas e erupções na pele. Para que a população se previna, a Prefeitura listou uma série de medidas protetivas: