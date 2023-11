Anahí pede desculpas aos fãs em show do RBD e informa que precisa ir ao hospital

Anahí abandonou o palco do show do RBD, em São Paulo, nesta sexta-feira (16) e informou que iria ao hospital. A cantora revelou nesta quinta-feira (16) que estava com 38,6º de febre e dor no corpo. A eterna Mia da novela Rebelde pediu desculpas aos fãs.

"Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês", disse, em prantos.

O momento ocorreu quando Anahí iria cantar a música "Sálvame" sozinha no palco. Quando ela começou a cantar, os outros quatro integrantes do grupo apareceram para ajudá-la.

No Instagram, Maitê Perroni compartilhou a canção sendo cantada pelos integrantes e pelo público brasileiro em coro. "Hoje, nós e o Brasil cantamos essa canção por você", escreveu.

Show de quinta-feira (16) do RBD

A cantora Anahi mostrou que a noite de quinta-feira (16) não foi boa. Em publicação nos Stories, na manhã desta quinta-feira (16), a foto de um termômetro marcando 38,6 graus e revelou estar sentindo dores em seu corpo.

“Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez”. Anahi e o RBD já fizeram quatro shows no Brasil, sendo dois no Rio e dois em São Paulo. Hoje o grupo tem mais uma apresentação marcada na capital paulista.

No domingo (12), Dulce Maria, outra integrante da banda, também contou no Instagram que estava se sentindo mal, mas apesar disso daria o melhor de si e fez show no mesmo dia.