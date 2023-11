Paris Hilton reflete sobre maternidade: ‘Mal posso esperar para ter outro bebê’

A socialite Paris Hilton, 42 anos, compareceu ao Prêmio Homens do Ano da GQ em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (16). Durante a noite, ela revelou à Revista People que, mais do que feliz com a maternidade, está “obcecada” por seu filho, Phoenix Barron. Ela, ainda, acrescentou: “Mal posso esperar para ter outro bebê”.

Ao falar sobre o desenvolvimento do pequeno, que é fruto do relacionamento da famosa com Carter Reum, mas nasceu de uma barriga de aluguel em janeiro deste ano, a milionária americana o definiu como seu “melhor amigo”. "É emocionante ter essa próxima fase na minha vida e apenas ter este anjinho que ilumina meu dia todas as manhãs e esse sorriso derrete meu coração”, descreveu.

Paris revelou, ainda, cheia de orgulho, palavras e frases especiais que o filho já conseguiu pronunciar. “Ele diz: ‘Mamãe’. Ele diz: ‘Sim’. Ele diz ‘papai’ também 'agora'”, detalhou Hilton. “Eu me senti especial quando, outro dia, eu disse: ‘Eu te amo, bey.’ Ele respondeu algo para mim e parecia: ‘Eu te amo'”, contou.

Lembrando que, no fim de outubro, a famosa reagiu a comentários maldosos feitos com relação ao tamanho da cabeça do seu filho. Tudo começou após a modelo ter compartilhado fotos com o nenê no colo. A artista respondeu que Phoenix é uma pessoa saudável. “Existem algumas pessoas doentes neste mundo. Meu anjo está perfeitamente saudável. Ele tem o cérebro grande.", rebateu.