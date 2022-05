Paris Hilton revela ter sofrido abuso sexual e tortura na adolescência

A socialite Paris Hilton revelou que foi vítima de abuso sexual e tortura na adolescência. A declaração foi feita após ela participar de protestos contra a violência nos Estados Unidos, nesta semana. A atriz afirmou que os episódios se deram durante temporada em um internato que prometia curar déficit de atenção — o que é um tratamento ineficaz, segundo médicos.

Em texto publicado no jornal USA Today, Paris deu detalhes dos momentos difíceis e demonstrou apoio aos adolescentes que passam pela mesma situação.

“Falar sobre isso exige toda a minha coragem, mas não posso ficar parada sabendo que crianças de até 8 anos estão sendo mantidas nesses programas para ‘adolescentes problemáticos’ por pais que não sabem o que se passa lá e por órgãos do governo que não se importam”, escreveu ela.

Em um dos trechos mais marcantes do desabafo, a atriz norte-americana contou que sofria violência sexual e tortura enquanto fazia exames no internato.

"Em privação de sono e dopada com remédios, eu não sabia o que estava acontecendo. Me obrigavam a deitar numa maca, abrir minhas pernas e passar por exames ginecológicos. Eu me lembro de chorar enquanto me seguravam. Eu dizia ‘não’ e perguntava o motivo, mas eles só diziam: ‘Cale a boca, fique quieta, pare de lutar ou você vai para a observação", continuou.