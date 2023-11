Em show na Alemanha, Madonna promete passar pelo Brasil com ‘The Celebration Tour’

Madonna tem demonstrado que ama o Brasil. Em algumas de suas apresentações durante “The Celebration Tour” na Europa, ela, vira e mexe, se desmancha pelo país e os brasileiros. No show realizado na Colônia, na Alemanha, nesta quinta-feira (16), a diva pop percebeu o número de brasileiros na plateia e fez um comentário sobre o país. “Quantos brasileiros nós temos na casa? Levantem as mãos e balancem”, perguntou, enquanto o público se expressava aos gritos. “Eu estarei lá (no Brasil), por acaso”, declarou.

Na rede social “X” (antigo Twitter), os internautas repercutiram o vídeo, demonstrando alegria e ansiedade. “Já posso me endividar em 2024”, brincou uma pessoa. “Não tenho nem roupa pra esse evento”, escreveu outro. “E finalmente o Brasil vai receber uma artista de verdade. Acima da Madonna só o Cristo Redentor”, disse mais um, fazendo alusão e crítica à homenagem que Taylor Swift recebeu no símbolo do Rio de Janeiro por sua vinda ao Brasil.

Veja vídeo

Em Lisboa

Antes, em 6 de novembro, ela se divertiu ao ser chamada de “gostosa” por uma pessoa na plateia do show em Lisboa, Portugal. "Obrigada pelo elogio, eu entendi", rebateu a estrela, fazendo uma pausa após o grito. "Deve ter sido um brasileiro", ironizou. Após dezenas de aplausos do público, que ficou eufórico, a cantora seguiu comentando sobre o Brasil. "E isso [ser chamada de 'gostosa'] é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo", concluiu, provocando mais alegria nos fãs.

Veja também

Madonna tem passado pela Europa com a “The Celebration Tour”, celebrando seus 40 anos de carreira, onde toca clássicos como “Like a Prayer”, “Vogue”, “La Isla Bonita”, “Nothing Really Matters” e “Celebration”. Caso confirme shows no Brasil, será a primeira vinda da cantora ao país em mais de dez anos. Na última vez, em 2012, ela realizou shows em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.