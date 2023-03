Ana Paula Renault e Nikolas Ferreira têm discussão acalorada durante voo em avião; veja vídeo

A ex-BBB Ana Paula Renault e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram após um voo na manhã nesta sexta-feira (10), quando o avião já tinha pousado.

Veja vídeo

Renault questionou as falas de Nikolas em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, no Dia da Mulher, na última quarta-feira (8). "Nikolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário", disse Renault. O parlamentar, por sua vez, rebateu questionando "como foi sair do Big Brother por agredir alguém?".

Nesse momento, Renault falou que não estava falando da participação dela na edição 16, do reality show, da TV Globo. "Eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara". "Cê sabe que cê podia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiancável", continuou. O deputado por Minas Gerais questionou a influenciadora qual artigo ela se referia.

A partir daí, Ana Paula citou outros casos envolvendo o parlamentar. "Seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos", indagou. Nesse momento, a discussão se acalorou. "Você é mentirosa. Fui eu que filmei?", disse Nikolas. Em seguida, Renault falou que não mentia e que Nikolas agora iria "enfrentar um processo de cassação".

Nikolas disse ainda que a apresentadora estaria "passando vergonha. Ninguém perguntou sua opinião". Nas redes sociais, Renault se pronunciou nos stories e contou que uma mulher e um senhor prestaram apoio a ela após a discussão. A apresentadora disse ainda que "ele virou e falou em alto e bom som que é a opinião dele e vai continuar emitindo a opinião dele. Eu falei que opinião é uma coisa e crime é outra".

Renault disse que Nikolas estava com segurança e teria sido coagida por populares que também estavam no avião. Já Nikolas publicou um post no feed do instagram com a discussão e a legenda "Eu estava quieto… mas o amor venceu".

VEJA DISCUSSÃO COMPLETA

Ana Paula - Gente, parece ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado, agorinha, agorinha. Nikolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário.

Nikolas - Como foi sair do Big Brother por agredir alguém?

Ana Paula - Eu não tô falando da minha participação no Big Brother. Eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara.

Nikolas - Art. 53 da Constituição

Ana Paula - Cê sabe que cê podia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiancável, né?

Nikolas - Qual o artigo de transfobia? qual o artigo?

Ana Paula - Transfobia.. E também o decoro.

Nikolas - Qual o artigo?

Ana Paula - Cê sabe que.. e a sua cassação? Seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos.

Nikolas - Qual artigo? Quem tem processo..

Ana Paula - Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio, de Belo Horizonte.

Nikolas - Você é mentirosa. Fui eu que filmei?

Ana Paula - Eu não minto. Você quebrou o decoro e agora vai enfrentar um processo de cassação.

Nikolas - Artigo 53 da Constituição. Pode processar o que você quiser.

Ana Paula - Não é ironia do destino, eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem

Nikolas - Você está passando vergonha aí. Todo mundo não perguntou sua opinião. Ninguém perguntou sua opinião.

Ana Paula - Ele falou que vai continuar falando.

Nikolas - Continuo. É minha opinião