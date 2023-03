Nikolas Ferreira é acusado de transfobia durante discurso no Dia da Mulher; entenda

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi acusado de transfobia nas redes sociais, após discurso na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8). Ao vestir uma peruca loira, o parlamentar disse que agora teria "local de fala" para se posicionar no Dia Internacional da Mulher. Deputadas pedem cassação do mandato do parlamentar.

Nikolas Ferreira deputado federal (PL-MG) As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade

Veja vídeo

No Brasil, transfobia é crime. Via twitter, uma usuária escreveu para o parlamentar: "Nikolas Ferreira, ser mulher trans/travesti nesse país é enfrentar diariamente a violência nas ruas, no mercado de trabalho ou em qualquer outro lugar".

Repercussão

Um outro usuário tuítou: "No Dia Internacional das Mulheres o Níkolas Ferreira coloca uma peruca loira, em plena Câmara dos Deputados, para debochar das pessoas trans?".

As deputadas Tabata Amaral (PSB-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP) também se manifestaram no twitter contra o discurso de Nikolas Ferreira. Tabata também utilizou sua fala no Congresso para repudiar a atitude do parlamentar.

"Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil", pontou Tabata.

Tabata disse ainda que estaria entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nikolas Ferreira. A deputada trans eleita por São Paulo, Erika Hilton, nas redes sociais, relatou que irá acionar o Conselho de Ética e enviará notícia crime ao Supremo Tribunal Federal (STF)

CASO ANTERIOR

Nikolas Ferreira já responde por transfobia. De acordo com o UOL, o parlamentar chamou a também deputada Duda Salabert (PDT-MG) de "ele", em uma entrevista em 2020. Na época, ambos eram vereadores de Belo Horizonte, no entanto, Nikolas só passou a responder pelo crime em fevereiro de 2023.