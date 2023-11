Amiga de Matthew Perry nega que ator tenha tido recaídas antes de sua morte

A amiga de Matthew Perry, Athenna Crosby, revelou à Fox News Digital que o ator estava sóbrio quando faleceu. Conforme o portal Page Six, a modelo de 25 anos almoçou com o astro de "Friends", no Hotel Bel-Air, um dia antes dele morrer.

O óbito foi registrado no último sábado (28). O artista, de 54 anos, foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa dele em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Quero dizer, não posso saber exatamente o que ele estava pensando ou sentindo. Só posso compartilhar minha experiência. E, claro, ele era ele mesmo e talvez tivesse dito, feito ou pensado em coisas no dia em que faleceu que eu talvez nunca soubesse", disse Crosby.

Athenna Crosby Amiga de Matthew “Na interação que tive com ele, ele foi extremamente positivo, sóbrio, agindo normalmente, falava muito bem, não me deu a impressão de que estava sob efeito de drogas ou álcool de qualquer espécie. Então, acho que as pessoas estão especulando que foi uma situação de recaída. Só quero defendê-lo e dizer que não foi.”

A modelo ainda acrescentou que ele não apresentou nenhum comportamento fora do comum. “Agora estou relembrando todos os detalhes só porque a situação tem sido muito trágica. E eu estive pensando, ‘OK, houve algo que eu, eu acho, deveria ter notado ou houve algo que me chamou a atenção?’ E honestamente, não, não houve”, disse ela.

“Ele estava normal. Ele pediu um cheeseburger e tomou uma Diet Coke e realmente foi apenas um dia normal como qualquer outro dia", detalhou.

Em uma publicação no Instagram, anteriormente, Crosby já havia se apresentado como uma das últimas pessoas a ver o ator. Na legenda, escreveu que a notícia do óbito a deixou “arrasada”.

QUEM FOI MATTHEW PERRY

Matthew nasceu em 19 de agosto de 1969. O seu papel mais famoso foi o de Chandler Bing, da série "Friends". Em 2013, o ator protagonizou a série "Go On", mas seu último trabalho foi em 2017, interpretando Ted Kennedy, na minissérie "The Kennedys After Camelo".

Em 2022, o artista lançou a autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". No livro, ele relatou sobre a luta contra a dependência química.