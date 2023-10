Elenco de Friends presta homenagem a Matthew Perry: 'somos uma família'

O elenco de "Friends" se pronunciou pela primeira vez após a morte de Matthew Perry, o eterno Chandler. Em um comunicado conjunto, enviado à revista People nesta segunda-feira (30), Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc lamentaram a perda.

“Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”.

Comunicado oficial “Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo.”

Os seis atores trabalharam juntos por 10 anos, durante a gravação da série estadunidense, que terminou em 2004. Uma fonte declarou ao Page Six que os protagonistas estavam abalados com a notícia da morte. “O elenco está sofrendo com a perda de seu irmão, porque isso é o que Matty era – seu irmão”, revelou a fonte.

QUEM FOI MATTHEW PERRY

Matthew nasceu em 19 de agosto de 1969. O seu papel mais famoso foi o de Chandler Bing, da série "Friends". Em 2013, o ator protagonizou a série "Go On", mas seu último trabalho foi em 2017, interpretando Ted Kennedy, na minissérie "The Kennedys After Camelo".

Em 2022, o artista lançou a autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". No livro, ele relatou sobre a luta contra a dependência química.