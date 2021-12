Alec Baldwin mandou esposa 'calar a boca' durante parto de um dos filhos do casal

O ator Alec Baldwin mandou a esposa calar a boca durante o parto de Rafael Baldwin, de 6 anos, um dos seis filhos do casal. A professora de yoga Hilaria Baldwin revelou a atitude do marido, nessa segunda-feira (13), ao comentar um caso parecido em que uma mulher pediu divórcio após o esposo a mandar ficar em silêncio durante o parto.

Hilaria Baldwin professora de yoga “O Alec me mandou calar a boca durante o parto do Rafa… Ele estava no telefone, ‘Cale a boca! Não dá pra segurar a onda?’. Assim que falou ele sacou que foi um babaca e se encolheu todo”

“Mantive o casamento. Tive mais 522 bebês depois. Deixei ele entrar depois da epidural. Vou preservá-los dos detalhes da minha reação por enquanto. Mas nunca mais voltou a acontecer”, finalizou incluindo um emoji de diabinho.

Foto: reprodução

Os dois são pais de Rafael, Carmen (8 anos), Leonardo (5 anos), Romeo (3 anos), Eduardo (1 ano) e Lucia (10 meses). Além dos filhos com Hilaria, Alec também é pai da modelo Ireland Baldwin (26 anos), fruto do casamento dele com a atriz e modelo Kim Basinger, entre 1993 e 2002.

O relato de professora de yoga veio à tona em meio a comoção pública com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do faroeste ‘Rust’, em outubro deste ano. O tiro que causou a morte da profissional foi disparado de uma arma cenográfica, erroneamente carregada, portada por Alec Baldwin.

No dia do acidente, o assistente de produção entregou uma arma ao ator dizendo que estava "fria", uma gíria do cinema para avisar que uma arma está descarregada.

"O gatilho não foi apertado. Eu não apertei o gatilho", disse o artista, em uma entrevista exclusiva à ABC News. "Eu nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho, nunca", enfatizou.

Além de participar do elenco, ele também era um dos produtores do longa sobre faroeste.