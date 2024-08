Afastamento de Fiuk e Fábio Jr. começou em 2021, diz colunista; veja detalhes

O cantor Fiuk aproveitou o Dia dos Pais, comemorado este ano no último domingo (11), para revelar em um post que Fábio Jr. está ausente de sua vida. Conforme o colunista do UOL Lucas Pasin, os dois estão afastados desde 2021.

Os problemas começaram quando a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, teve um problema de saúde há três anos e sofreu com questões financeiras para pagar as contas do hospital. Fábio Jr. não ajudou a ex-mulher, e o filho ficou chateado.

Outro motivo é que Fiuk não mantém uma boa relação com a atual esposa de Fábio Jr, Fernanda Pascucci. Ainda segundo Lucas Pasin, Fernanda também já teve atritos com outro filho do artista, Záion, o caçula, fruto do relacionamento com Mari Alexandre.

Fiuk também não participou da festa de 70 anos de Fábio Jr., em novembro do ano passado. Ainda conforme o colunista, a relação de pai e filho é marcada por atritos.

Segundo fontes de Lucas Pasin, existe uma força tarefa da família para que Fiuk e Fábio Jr. se acertem, mas nenhum dos dois está disposto.

Em sua postagem de desabafo sobre o pai, Fiuk recebeu apoio da irmã, Cléo Pires, da ex-mulher de Fábio, Mari Alexandre, e de amigos como Lucas Jagger.