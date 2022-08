Adriane Galisteu, vizinha de Jô Soares, diz que ele vivia um momento delicado de saúde

Amiga e vizinha de Jô Soares, a apresentadora Adriane Galisteu disse que o escritor e humorista "estava em um momento delicado de saúde". O artista faleceu nesta sexta-feira (5) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 28 de julho para tratar uma pneumonia. A causa do óbito não foi revelada.

"Ele fazia um tratamento complicado, com a idade avançada, ia e vinha do hospital, mas não importa. A gente nunca está preparado para a partida. Não sei lidar com a morte", lamentou Galisteu ao jornalista William Leite.

Segundo a artista, o humorista foi um importante conselheiro sobre assuntos da carreira e questões pessoais. "Ele puxou a minha orelha várias vezes. Tanto profissionalmente, como em conselhos de vida".

Os dois moram no mesmo prédio, localizado no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

Adriane Galisteu Apresentadora "Vai ser difícil descer no elevador e nunca mais sentir o cheiro do Jô. Ele tinha um perfume muito característico. Meu filho sempre reconhecia: 'Tio Jô desceu no elevador'."

Atualmente na Itália, a apresentadora pretende antecipar o retorno ao Brasil, apesar de não saber se chegará a tempo do velório e do sepultamento de Jô, que serão reservados somente a família e amigos, conforme a assessoria do ex-apresentador da TV Globo.

À revista Quem, ela revelou estar com o texto de mais um trabalho nos palcos que deveria ser dirigido pelo amigo. "Jô tinha me convidado para fazer um novo espetáculo, com o papel de uma funcionária doméstica. Já tinha trabalhado com ele outras três vezes", revelou à publicação.

Morreu 'cercado de amor'

Conforme a designer gráfica e ex-companheira de Jô, Flávia Pedras, ele faleceu "cercado de amor e cuidados". Em publicação nas redes sociais, ela pediu que os admiradores do comunicador fizessem um "brinde à vida".

"Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem", disse.

