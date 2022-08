Apartamento de luxo de Jô Soares tem 700m² e foi transformado em espaço cultural; veja vídeo

Os últimos anos da vida de Jô Soares foram vividos em um apartamento de 700 metros quadrados em Higienópolis, São Paulo. O imóvel já foi apresentado ao público uma vez no programa 'Estrelas', da Angélica, na TV Globo, e foi transformado em um espaço cultural com o nome do apresentador.

O lugar, que ocupa dois andares do edifício, é repleto de livros e objetos "curiosos" e de arte. Há, inclusive, uma réplica do 'Super-Homem' na sala.

Um dos andares da casa era onde Jô, de fato, morava. No outro, o apresentador mantinha seu escritório, com biblioteca e ateliê de artes plásticas.

Legenda: Apartamento tem 700 m² e vários objetos de arte. Foto: Reprodução/Instagram

'Baratíssimo'

No 'Estrelas', em 2011, Angélica chega à casa de Jô dando "tchauzinho" para uma câmera de segurança instalada próximo à porta. "Acho que ele está me olhando ali, tem uma câmera. Jô!", brincou Angélica.

Ela é recebida pelo apresentador com um abraço e uma flor vermelha. "Vim aqui para ganhar um 'beijo do gordo' e ganhei uma flor", se surpreendeu. Veja o vídeo:

O apresentador contou que se mudou para o apartamento em meados de 1992 com a ex-esposa, Flávia Pedras. Antes, o casal chegou a visitar vários outros, mas não gostou de nenhum.

Depois de tantas frustrações, a imobiliária que os acompanhava sugeriu: "Só tem um apartamento antigo, mas tem dois inconvenientes: não tem salão de festa e não tem playground", lembrou Jô. "Eu disse: é isso que eu quero", completou. Segundo Jô, o imóvel foi "baratíssimo". Ele só não especificou quanto pagou por ele.

Decoração exótica

Ao apresentar os aposentos do imóvel à Angélica, Jô destacou quadros, esculturas e detalhes da construção, que tem dimensões de uma mansão — são dois andares.

O lugar é tão grande que, dentro, há, também, uma barbearia em um dos banheiros, e uma capela dedicada à Santa Rita de Cássia, com imagens, bancos, estantes e um altar.

Morte de Jô

Jô Soares morreu nesta sexta-feira (5), aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 28 de julho, para tratar uma pneumonia. A causa da morte, porém, não foi informada pela família.

A informação do falecimento foi publicada por sua ex-esposa, Flávia Pedras. “Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados”, escreveu.