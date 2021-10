Adele lança "Easy on me", primeiro single do novo álbum; veja clipe

Adele lançou, nesta quinta-feira (14), o primeiro single de "30", "Easy on me". O aguardado novo álbum da cantora britânica, o primeiro em seis anos, será lançado no dia 19 de novembro.

Assista "Easy on me":

O nome do álbum é uma referência à idade na qual Adele começou a compô-lo, há três anos, uma época em que a intérprete de "Hello" e "Someone like you" enfrentava problemas. "Aos 30 anos, minha vida entrou em colapso sem aviso", disse.

Recentemente, a cantora confessou à revista Vogue o resgate e a catarse que "30" lhe proporcionou. "Tenho a sensação de que este álbum é primeiro autodestruição, depois autorreflexão e autorredenção".

Sentido do novo disco

É também uma resposta às muitas perguntas de seu filho Ângelo, que em breve fará nove anos, ao divórcio dos pais e às mágoas que isso gerou.

A vencedora de 15 Grammy e um Oscar pela trilha sonora de "Skyfall" disse ainda que perdeu 45 quilos devido ao vício em exercícios físicos. "Não se tratava de perder peso, mas de ficar mais forte e passar o máximo de tempo possível a cada dia longe do meu celular".

“Tenho que estar pronta para ser famosa de novo, algo de que, como todos sabem, eu não gosto”, disse ela à Vogue.