Adele revela capa e data de lançamento do álbum '30'

Os fãs da cantora Adele foram animados com a notícia da data de divulgação do álbum "30", nesta quarta-feira (13). O novo repertório da britânica será lançado no dia 19 de novembro. A novidade chegou por e-mail daqueles que cadastraram endereço eletrônico no site oficial da solista.

Desde o início do mês, os fãs especulavam a data do lançamento do álbum da cantora. Uma divulgação também foi iniciada no mundo por meio de banners com o numeral "30".

Legenda: Foto divulgada com nome do novo álbum Foto: Reprodução/Instagram

A britânica também postou o texto enviado aos fãs nas redes sociais. De forma emocionada, ela detalhou o processo de criação e as fases turbulentas para concluir o álbum.