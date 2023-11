A$AP Rocky, pai dos filhos de Rihanna, vai a julgamento por atirar em amigo

Nesta segunda-feira (20), o tribunal de Los Angeles definiu que Rakim Mayers, conhecido pelo nome artístico A$AP Rocky, irá a julgamento após ser acusado de atirar em um amigo em 2021. O artista, que tem dois filhos com a cantora e empresária Rihanna, afirma que é inocente.

A acusação foi feita por Terell Ephron, apelidado de A$AP Relli. Ao lado do rapper, ele foi um dos fundadores do coletivo de hip-hop A$AP em Nova York, no ano de 2008, quando ambos ainda estavam no ensino médio.

Ephron acusa A$AP Rocky de atirar contra ele com uma arma semiautomática em frente a um hotel em Hollywood, no mês de novembro de 2021. Os dois estavam discutindo e o rapper teria disparado contra ele.

Segundo Epron, A$AP Rocky atirou várias vezes e ele chegou a ficar levemente ferido em uma das mãos.

Audiência preliminar

A decisão do tribunal foi tomada após uma audiência preliminar que aconteceu na semana passada. Ephron relatou que a amizade com A$AP Rocky acabou, pois considerava que o rapper se sentia "superior".

Ele declarou que o coletivo abriu as portas para o rapper conquistar a fama, mas o acusa de ter se esquecido dos outros membros fundadores do grupo.

Segundo Ephron, a briga de 2021, que resultou nos disparos, foi motivada por negócios. Ele afirma que o astro não cumpriu sua palavra em acordos comerciais.

A defesa de A$AP Rocky negou as acusações e apontou que Ephron também entrou com uma ação civil para tentar obter dinheiro.