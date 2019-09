Tom Cavalcante apresenta "Todos os Toms" em Fortaleza

Sucesso de público por anda passa, o espetáculo "Todos os Toms" visita as principais cidades e capitais do Brasil. O show leva o humor e talento do cearense Tom Cavalcante em produção inédita. Em Fortaleza, os fãs do humorista cearense poderão conferir o novo trabalho do artista nos dia 21 e 22 de setembro — no Teatro Riomar.

No palco, o humorista canta por meio de imitações de grandes nomes da música, entre outra surpresas.

No roteiro de Tom, as observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país. As imitações de personalidades da televisão, além de personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, ganham destaque. O velho contador de causos Sr. Venâncio e a petulante domestica Jarilene são destaques.

Serviço

"Todos os Toms"

21 de setembro de 2019 - 21h

22 de setembro de 2019 - 20h

Duração: 100 minutos

1º Lote - Plateia Alta - R$ 50,00

1º Lote - Plateia Baixa B - R$ 100,00

1º Lote - Plateia Baixa A - R$ 120,00

Vendas: Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza (www.teatroriomarfortaleza.com.br)