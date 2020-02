Telões em Barbalha transmitirão desfile que homenageará município no Carnaval na Sapucaí

Dois telões serão montados em Barbalha, no próximo sábado (22), para a população acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, que homenageará a "terra dos Verdes Canaviais" no Carnaval no Rio de Janeiro. A transmissão terá início às 22 horas. A apresentação da agremiação está prevista para 00h30, já do domingo (23).

A estrutura será montada na Rua Padre Correia, próximo ao Bar do Tico, no bairro do Rosário, e também no Calçadão, vizinho à Praça Figueira Sampaio, no Centro da Cidade. Paralelo à transmissão, acontecerão apresentações de grupos de pagode e samba e DJs.

Com o tema “Santa Cruz de Barbalha - Um Conto Popular no Cariri”, a Acadêmicos de Santa Cruz faz parte da Série A, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), divisão de acesso ao grupo especial.

O enredo falará sobre o folclore, a história, a religião, o cotidiano e as riquezas naturais do município FOTO: FERNANDO GRILLI

A homenagem a Barbalha incluirá quatro setores na Sapucaí, incluindo 22 alas, três alegorias e mais um elemento alegórico. O enredo falará sobre o folclore, a história, a religião, o cotidiano e as riquezas naturais do município.

O desfile terá a presença do prefeito Argemiro Sampaio, além de integrantes da Liga Independente das Escolas de Samba de Barbalha (Liesba), o presidente Gustavo Barros e o diretor de Carnaval da entidade, Pedro Víctor Nascimento. Outra personagem marcante do município, a advogada Socorro Luna, conhecida como “a solteirona mais famosa do Brasil”, será destaque em um dos carros alegóricos.