Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carnaval

Fernanda participou do ensaio da Grande Rio e prestigiou Virginia

Zoeira

Virginia Fonseca leva mãe de Vini Jr. para ensaio da Grande Rio

Fernanda Cristina, mãe do jogador, apareceu em foto ao lado de David Brazil no ensaio

Redação 15 de Outubro de 2025
Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal

PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira 08 de Outubro de 2025
A briga entre Ludmilla, Brunna e Gabriel acabou se tornando pública

Zoeira

Entenda a briga entre Ludmilla, Brunna Gonçalves e Gabriel David

Polêmica começou após saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor e ganhou novos capítulos com trocas de acusações nas redes sociais

Redação 01 de Outubro de 2025
Gilsinho, intérprete da Portela

Zoeira

Morre Gilsinho da Conceição, intérprete da Portela, aos 45 anos

Cantor faleceu após sofrer por complicações do procedimento

Redação 30 de Setembro de 2025
Margareth irá desfilar em carro alegórico da Grande Rio.

Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca também vai desfilar pela Grande Rio em 2026

Aos 59 anos, Margareth Serrão participará em carro alegórico da escola

Redação 22 de Setembro de 2025
Virginia Fonseca coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio, usando faixa e coroa, ao lado da antiga rainha da escola de samba, Paolla Oliveira

Zoeira

Virginia estreia como rainha da Grande Rio e promete 'melhorar até fevereiro'

Apresentadora foi coroada neste sábado (20) e usou figurinos exclusivos com mais de 15 mil cristais, franjas pesadas e muito brilho

Redação 21 de Setembro de 2025
Mileide Mihaile tem uma história com o carnaval carioca

Zoeira

Mileide Mihaile é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca, diz site

Influenciadora assume o posto deixado por Lexa e será coroada durante final de samba, no dia 13 de setembro

Redação 19 de Agosto de 2025
Bell Marques

É Hit

‘Responsabilidade imensa’: Bell Marques compartilha sentimento sobre sua participação no Fortal

A artista, que tem 72 anos, esteve presente nas quatro noites de Fortal

Bergson Araujo Costa, Raísa Azevedo, Aluísio Vilar 27 de Julho de 2025
Léo Santana em cima de trio elétrico no Fortal de 2025

É Hit

Léo Santana é primeira atração anunciada para o Carnaval de Aracati em 2026

Artista havia adiantado informação em apresentação na noite deste sábado (26), no Fortal

Redação 27 de Julho de 2025
Imagem de rua vazia à noite com placas de trânsito, incluindo uma com grafite de mulher com cabeça de espeto, indicando o Circuito de Blocos de Rua Preta Gil no Rio de Janeiro

Zoeira

'Circuito Preta Gil': Prefeitura do Rio instala placas e batiza trajeto em homenagem à cantora

Circuito contará com 750m para foliões desfilarem no Carnaval de rua carioca, evento que marcou a carreira da filha de Giberto Gil

Paulo Roberto Maciel* 25 de Julho de 2025
1 2 3