Carnaval 2026: onde curtir neste domingo (15) no Ceará

O Carnaval no Ceará movimenta diferentes regiões do Estado neste domingo (15), com programação distribuída entre capital e interior.

Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Guaramiranga, Cascavel, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Crato concentram atrações que vão do axé e forró aos cortejos tradicionais e atividades infantis.

Fortaleza

A capital cearense, Fortaleza, reúne programação em diversos polos. No Benfica, a Praça da Gentilândia recebe apresentações de DJ Rogério, Josy Gomes, Nick Sol e Os Alfazemas.

Na Avenida Domingos Olímpio, o tradicional desfile de maracatus mantém a tradição com grupos como Maracatu Leão de Ouro, Az de Ouro, Rei de Paus, Vozes da África, Nação Palmares, Nação Fortaleza e Nação Pici, além dos cordões Na Pegada do Frevo, Vampiros da Princesa e As Bruxas.

> Veja programação completa do Carnaval de Fortaleza

O Mercado dos Pinhões conta com DJ Fish Vinil, O Samba de Pai pra Filha, Vitória Fernandez e Anderson Monteiro. No Mocinha, a atração é Num Ispaia Senão Ienchi. O Passeio Público recebe programação infantil com Projeto Carambola e Banda Aquarelinha.

No Aterrinho da Praia de Iracema, se apresentam Luiz Fidelis, DJ Silas, Mateus Portela, Tarcísio do Acordeon e Noda de Caju.

O Parque Rachel de Queiroz tem atrações como Charanga do Tio Marcão Lindão, Patrícia Trajano e os Partideiro, PNS – Pé no Samba e Concentra Mas Não Sai. Já no Conjunto Sítio Córrego, o Bloco de Carnaval dos Idosos Geração 60 integra a festa.

Veja também É Hit Carnaval de Guaramiranga terá 26 shows; veja programação É Hit Crato terá shows de Jorge Aragão e Taty Girl no Carnaval 2026; veja programação

Aquiraz

No município de Aquiraz, o domingo de Carnaval será dividido entre polos. Na Arena Prainha, Pedro Sampaio, Márcia Fellipe e Fernandinha comandam a programação.

> Veja programação completa do Carnaval de Aquiraz

Na Arena Iguape, se apresentam Seu Desejo, Pedro Guerra e Amanda Rainha da Farra. Já na Arena Batoque, o público acompanha shows de Amanda Rainha da Farra, Pedro Guerra e Lucas Moura.

Aracati

Em Aracati, a programação reúne Fantasmão (Edcity), Melody, Taty Girl, Serfano, Larissa Leite, Júnior Petinho, DJ WS e Batucada do Brown.

> Veja programação do Carnaval de Aracati

No distrito de Majorlândia, as atrações são Lagosta Bronzeada e Thiago Freitas.

Guaramiranga

A agenda em Guaramiranga combina oficinas e shows. A programação inclui atividades como a oficina “Bordando com o Jazz” e ações do projeto Música é Para a Vida.

> Veja programação de Carnaval de Guaramiranga

Na Praça da Música, se apresentam Chorando na Calçada – Chorando Sempre, Mário Nogueira e Juan Torquato.

No Teatro Municipal, sobem ao palco Thiago Almeida Quinteto e Orquestra Cabulosa, que convida Caetano Brasil. A noite termina com jam session na Dona Praça.

Cascavel

O município de Cascavel distribui atrações em praias e distritos. Em Caponga, Wawa e Simplesmente Samba animam o público.

Em Barra Nova, se apresentam Larissa Leite e Sedusamba, além de Lara Teixeira e L100 na programação do fim de semana.

> Veja programação do Carnaval de Cascavel

Jacarecoara recebe Mr Falcão, Lucas Moura, Bicho Frevo, Camaleões da Vila, Alta Tensão, além de Márcia Felipe, Pedro Sampaio, Benjamim Torres e É o Tchan.

Em Pitombeiras, sobem ao palco Alédio Brás e Faby Camurça. Já em Águas Belas, a programação inclui Kézya Rharelly e Lara Teixeira.

Paracuru

Em Paracuru, a festa conta com Wesley Safadão, Nuzio Medeiros, Tito e Banda Bandana. No distrito de Suipe, a atração é DJ Harisson.

> Veja programação de Carnaval de Paracuru

São Gonçalo do Amarante

No município de Sao Goncalo do Amarante, a programação inclui Belinho da Silva, Brendinha, Kadu Martins, Bandana, Diego Facó, DJ dos Santos e Banda Zé Joana.



> Veja programação completa do Carnaval de São Gonçalo do Amarante

Na Taíba, se apresentam Marcynho Sensação, Débora Lee e DJ Ricardo. No Croatá, as atrações são Jhonny Lima, Débora Lee, Banda Reite e DJ Ricardo.

Crato

No Cariri, Crato promove programação com foco em público infantil e shows musicais. O Bailinho Infantil com Tábua de Pirulito abre a agenda, seguido pelo Maracatu Uinuerê.



> Veja programação completa do Carnaval do Crato

No Palco Vitorino Carnavalesco, se apresentam Grupo Quinteto, Tropa do Carnaval, Carla Ribeiro, Orquestra Sonata e Raied Neto, com intervalos comandados pela DJ Flávia Ribeiro.