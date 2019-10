Taís Lopes apresenta Jornal Nacional e agradece com expressão nordestina: 'foi arretado demais'

Depois de muita expectativa, a jornalista Taís Lopes estreou na bancada do Jornal Nacional ao lado do mineiro Thiago Rogeh, na noite deste sábado (19), no Rio de Janeiro. A participação faz parte de uma série comemorativa pelos 50 anos do telejornal. Ao encerrar o jornal, ela agradeceu a oportunidade com o uso de um termo bem característico do Nordeste. "Foi arretado demais estar por aqui hoje", revelou.

Desde quarta-feira (16), Taís e Thiago estiveram nos Estúdios Globo recebendo instruções do apresentador e editor-chefe William Bonner, além de terem participado de reuniões de pauta com a também apresentadora Renata Vasconcelos e toda a equipe do JN.

A tragédia do Edifício Andrea, que terminou com nove pessoas mortas e sete resgatadas com vida, foi destaque na edição deste sábado. Durante a chamada da matéria, a jornalista fez referência à cidade natal.



"Nesta semana minha cidade, Fortaleza, esteve no centro do noticiário. O Ceará todo esteve mobilizado acompanhando o trabalho dos bombeiros na busca por sobreviventes do prédio que desabou. Um trabalho que terminou hoje depois da confirmação de nove mortes", disse antes da matéria sobre o desastre ser exibida.

Taís Lopes dividiu a bancada do JN com o mineiro Thiago Rogeh Foto: Divulgação

Na previsão do tempo, o Ceará também ganhou destaque no JN. Taís chamou Tiago Scheuer, que abriu a previsão do tempo informando a temperatura em Fortaleza e comentou sobre a ausência das chuvas no estado. "Bem que essa chuvinha aí prevista para outras regiões poderia ir para o meu Ceará", pediu Taís Lopes.