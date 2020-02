Programação do Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de terça-feira (25)

O Carnaval 2020 se despede, nesta terça-feira (25), com festa o dia inteiro em oito polos de Fortaleza. Na Praia de Iracema, o cantor Silva apresenta seu bloco com muito axé das antigas. Na Domingos Olímpio, as tradicionais escolas de samba marcam o último dia de folia.

Programe-se!

Aterrinho da Praia de Iracema

Renno (18h)

Renato Black (19h30)

Os Alfazemas (21h)

Bloco do Silva (22h30)

Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil

Benfica (Praça João Gentil)

Hospício Cultural (12h)

Pingo de Fortaleza (13h45)

Calé Alencar (15h)

Jean Dumont (16h)

Anderson Monteiro (17h30)

Chambinho do Acordeon (19h)

Preto e Café (20h30)

Mercado da Aerolândia

Tia Samila e Sua Turma (16h)

Banda Couros e Metais (18h)

Banda Fortaleza Folia (20h)

Mercado dos Pinhões

Vanin e Nicinha – Frevo Sanfonado (18h)

Banda Dubaile (19h)

Getúlio Abelha (20h30)

Mocinha

Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Banda O Som da Lira) (18h)

Praça Figueira de Melo (Infantil)

Comedores de Abacaxi (9h)

Trio Aquarela (10h30)

Horto Florestal Municipal Falcone Fialho (Infantil)

DJ Infantil e Pacote de Biscoito (9h)

Domingos Olímpio

Afoxés Acabaca, Oxum Odolá, Omõrisá Odé, Filhos de Oyá e Obá Sá Rewá;

Escolas de samba: Corte do Samba, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Barão Folia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Tradição da Bela Vista e Colibri.

Show da Banda Patrulha.