Produção Globoplay, ‘Todas as Mulheres do Mundo’, tem Sophie Charlotte e Emílio Dantas no elenco

A partir do dia 23 de abril, o universo do dramaturgo, poeta e filósofo Domingos Oliveira, é revisitado em “Todas as Mulheres do Mundo”, uma produção original Globoplay, disponível para os assinantes e produzida nos Estúdios Globo. A série em 12 episódios aborda temas prosaicos como amor, sexo, amizade, velhice e juventude, típicos do olhar repleto de humor e leveza do homenageado.

“Todas as Mulheres do Mundo” traz a cada episódio uma nova história de amor vivida por Paulo, interpretado por Emílio Dantas, um arquiteto morador de Copacabana que se apaixona à primeira vista por mulheres livres, inteligentes e autênticas. “O que liga essas mulheres é o fato de se relacionarem com o mesmo homem em algum momento de suas vidas e por coincidência o abandonarem”, afirma Patricia Pedrosa, diretora artística.

O público será apresentado primeiro à Maria Alice, papel de Sophie Charlotte, uma bailarina que rompe o noivado após conhecer Paulo em uma festa e os dois vivem um intenso romance, até que ela decide morar na Alemanha. Depois à Adriana (Samya Pascotto), uma jovem livre, moderna e questionadora. No terceiro episódio é a vez de Elisa (Marina Provenzzano), moradora de Madureira, subúrbio carioca. Na sequência, vem a história de Laura (Martha Nowill), uma produtora cultural que decide que quer ser mãe antes dos 40, mas logo percebe que não será fácil encontrar um pai para a criança.

E assim, nos capítulos seguintes estarão: Martinha (Verônica Debom), Renata (Maria Ribeiro), Gilda (Mariana Sena), Sara (Maeve Jinkings), Natália (Natasha Jascalevich) e Pink (Naruna Costa). O protagonista terá também de se entender com uma das mulheres mais importantes de sua vida: a mãe Dionara (Lilia Cabral).

Também participam da produção atores como Matheus Nachtergaele, Fernanda Torres, Fábio Assunção, Felipe Camargo, entre outros, assim como atores que trabalharam ou conviveram com Domingos Oliveira, como a companheira Priscilla Rozenbaum; a filha de Domingos, Maria Mariana; e a ex-produtora cultural de Domingos, Renata Paschoal, que trabalhou com o diretor por 15 anos.

A série é escrita por Jorge Furtado e Janaína Fischer, livremente inspirada na obra de Domingos Oliveira, com direção artística de Patricia Pedrosa.