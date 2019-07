Pedro Scooby posta vídeo de filhos cantando Anitta e Luana Piovani diz: 'Emburrece o outro'

Pedro Scooby chegou a Portugal nesta quinta-feira (4) para visitar os filhos Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a ex, Luana Piovani.O surfista publicou vídeos se divertindo com as crianças e, em um deles, mostra que estão cantando "Onda Diferente", música de sua atual namorada, a cantora Anitta, em parceria com Ludmilla e Snoop Dogg.

Piovani desabafou sobre o episódio nas redes sociais: "Incrível como ninguém lê Monteiro Lobato, ninguém canta uma Palavra Cantada, uma Adriana Partimpim. A professora falou que tem que ler e escrever umas frases pra não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado quero só ver como vai ser", diz em vídeo.

Na letra, o trio usa expressões como "fudeu" e fazem menções ao uso da maconha. "A minha vontade nem posso dizer qual é. Mas o que vou fazer? Não posso fazer minha vida uma guerra. Ou eu proíbo, ou arrumo uma confusão ou não deixo ficar junto. Não adianta conversar, falar com a parede", disse a mãe. Por fim, ela fez uma menção direta a Scooby: "Merda de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda a quem?".

O pai então se defendeu dizendo que a música é uma das preferidas dos filhos. "Nem sei se eu deveria explicar isso pra vocês, mas vamos lá! A playlist que estava tocando hoje no carro não fui eu que escolhi. São as músicas prediletas dos meus filhos [...] Só para deixar claro: meus filhos amam música brasileira. Amam Ludmilla, Kevinho, Thiago Brava... Só para deixar tudo na paz. Estou passando um dia maravilhoso com meus filhos. Acho que eu tinha que deixar claro para quem me acompanha", disse.