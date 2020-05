Pedro Bial e William Bonner lembram passagem por Juazeiro do Norte em projeto do Jornal Nacional

O programa “Conversa com Bial", desta terça-feira (26), contou com a participação do jornalista William Bonner, comentando diversas tématicas, com maior destaque voltado a cobertura da pandemia do novo coronavírus e da atual situação política do País. Durante o bate-papo com Pedro Bial, os dois lembraram da passagem do projeto "Caravana JN" pelo Ceará.

Imagens da época, do ano de 2006, mostraram milhares de pessoas acompanhando a transmissão ao vivo do Jornal Nacional, direto da estátua do Padre Cícero.

Bonner, visivelmente emocionado, falou com carinho da relação de afeto com os cearenses. “De tudo que eu já vi, foi algo que me emocionei muito. Juazeiro do Norte para mim foi o máximo”, ressaltou o jornalista.

Ainda na entrevista, Bial questionou a possibilidade de repetir o projeto. William Bonner disse: “Hoje, infelizmente, seria impossível isso, porque hoje você teria grupos para hostilizar a simples presença de uma câmera de televisão, da imprensa. Você poderia ser agredido fisicamente. Os tempos ficaram realmente diferentes e não melhorarão”, lamentou.