Oficinas de capacitação técnica do Cine Ceará serão adiadas

As cinco oficinas de capacitação técnica na área do audiovisual da 29ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, programadas para os meses de março e abril de 2020, serão adiadas. A decisão é uma medida preventiva para colaborar com a não-disseminação do novo coronavírus. As novas datas serão anunciadas em breve.

Foram adiadas as oficinas “Prestação de Contas Ancine/FSA”, de Fernando Júnior e Rafael Rodrigues; “Planejamento Estratégico em Cinema”, de Bárbara Sturm; “O Ambiente Regulatório, O Direito de Autor e o Fomento”, de Paula Tupinambá; “Preparação de Atores”, de Christian Duurvoort; e “Dramaturgia e Roteiro para Longa-metragem Ficção”, de Juliano Dornelles.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.