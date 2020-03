Centros Culturais Banco do Nordeste suspendem atividades no Ceará devido ao coronavírus

Os Centros Culturais Banco do Nordeste (CCBNBs) de Fortaleza e Juazeiro do Norte estão com as atividades suspensas temporariamente. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (16), pela assessoria do equipamento.

"Seguindo as orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao Covid-19 (Coronavírus), informamos que as atividades dos Centros Culturais Banco do Nordeste (Fortaleza, Juazeiro do Norte/CE e Sousa/PB) estão interrompidas temporariamente. Agradecemos a compreensão de todos e, tão logo seja possível, comunicaremos o retorno das programações", informa a nota.

Neste mês, estavam previstas várias ações nas casas. Na Capital, apenas nesta semana, aconteceriam oficinas, encontro de literatura sobre poesia, concerto de música instrumental, apresentação de espetáculos teatrais e mostras de cinema - a exemplo da Mostra Mulher no Cinema: As Mil Mulheres.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.