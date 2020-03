Isabele Temóteo anuncia que ela e Xand Avião estão sem sintomas de Covid-19: 'não é só gripezinha'

A digital influencer Isabele Temóteo anunciou em suas redes sociais, na noite deste domingo (29), que ela o marido, o cantor Xand Avião, já não apresentam mais os sintomas do novo coronavírus. Ambos revelaram no último dia 24 que testaram positivo para a doença.

Antes disso, no primeiro fim de semana de março, o casal havia retornado ao Brasil, após viagem de férias aos Estados Unidos na companhia dos filhos. Os Estados Unidos já registraram mais de 130 mil casos de Covid-19, tornando-se o país com mais casos da doença no mundo.

"É com muita alegria que venho falar para vcs que após 14 dias dos primeiros sintomas e de isolamento, hoje sem sentir mais nada, podemos abraçar nossos filhos com alegria, pq não transmitimos mais o coronavírus, nem para eles e nem para ninguém, com a graça do meu senhor Jesus", comemorou Isabele em publicação no Instagram.

Apesar de se declarar livre dos sintomas, a digital influencer ressaltou que o casal vai continuar mantendo "todos os cuidados, pq não queremos que Eles (filhos) passem por tudo que passamos".

Na publicação ela ainda alerta que a Covid-19 não se trata apenas de uma "gripezinha", mas que ela e Xand foram acometidos pela doença, mas de uma forma "mais branda".

>Coronavírus: veja quem são as celebridades nacionais e internacionais que estão com a doença

"Por isso, quem puder fique em casa, porque não é só um resfriado ou uma gripezinha, sem falar, que a recuperação e muito demorada. A nossa foi mais branda, graças a Deus, mas tenho vários conhecidos e amigos que o vírus veio bem agressivo, um grande amigo saiu ontem da UTI. Vamos tomar cuidado e cuidar dos nossos. Posso falar para vcs que ficar sem os beijos e abraços dos nossos filhos foi a pior coisa em meio a isso tudo. Mas passou, tudo passa...", disse, reforçando que "neste momento precisamos ter fé, pensamento positivo e acreditar que 'Tudo é possível àquele que crê'.", finalizou.