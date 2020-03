Xand Avião esteve de férias com a família em Miami antes de testar positivo para coronavírus 

O cantor Xand Avião e a esposa Isabele Temóteo seguem em casa após anúncio, na tarde de terça-feira (24), de que testaram positivo para o novo coronavírus. O casal voltou ao Brasil no primeiro fim de semana de março, após viagem de férias aos Estados Unidos na companhia dos quatro filhos do artista, sendo os dois mais novos frutos da união com a digital influencer. Enzo e Isabella estão com os pais em casa e não apresentaram sintomas da infecção.

Depois da agenda de shows no Carnaval, o cantor que mora em Fortaleza escolheu Miami, na Flórida, para reunir a família e descansar. Durante a semana de férias no exterior, a família circulou por restaurantes, centros comerciais e ainda fez passeios pela orla na companhia de amigos brasileiros.