Coronavírus: veja quem são as celebridades nacionais e internacionais que estão com a doença

O novo coronavírus também afeta o mundo dos artistas e famosos. Muitas celebridades e pessoas ligadas ao campo das artes divulgaram a infecção pelo Covid-19. Uma baixa considerável no meio artístico já foi sentida. Na terça-feira (24), uma lenda do jazz e afrobeat morreu. A música perdeu o saxofonista Manu Dibango. O músico camaronês tinha 86 anos e estava internado em um hospital de Paris.

Mesmo com o cenário, boa parte das celebridades aproveita as redes para construir uma rede solidária. No Brasil, nomes como Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Di Ferrero e Gabriela Pugliesi enfrentam a doença. Novos casos surgiram nos últimos dias. De Luisa Mell à sogra de Adriane Galisteu.



Xandy Avião e Isabele Temóteo

O astro do forró confirmou que ele e a esposa, Isabele Temoteo, tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus. Desde então, a família segue as recomendações médicas de ficar em quarentena. "Pra vocês verem que ninguém tá livre disso", dividiu.

Luisa Mell e o marido

A ativista fez desabafo emocionado na manhã de terça-feira (24). "Hoje está mais difícil. Estou com muita dores na costas e cansada".

Plácido Domingo

O cantor espanhol de 79 anos publicou comunicado nas redes sociais, no último domingo. Plácido anunciou um auto-isolamento "pelo tempo que for considerado clinicamente necessário", afirmou.

Di Ferrero

Cantor Di Ferrero conta que está com coronavírus Reprodução/Instagram

O cantor foi infectado pelo covid-19 e já segue com 16 dias de quarentena. O roqueiro afirmou estar curado, porém relatou ter sido diagnosticado com complicações no pulmão.

Preta Gil

Cantora é um dos infectados no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi. A festa foi realizda no dia 7 de março. Preta segue de quarentena em São Paulo. Para amenizar o duro cotidiano, compartilha stories com seguidores.

Gabriela Pugliesi

Assim como a filha de Gilberto Gil, a musa fitness foi infectada no casamento da irmã. A musa fitness permaneceu em casa, em São Paulo, e também divide a rotina com os fãs.

Fernanda Paes Leme

A família também contraiu o coronavírus no casamento da irmã de Pugliesi.

Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks e Rita Wilson foram diagnosticados com o coronavírus esta semana Reprodução Instagram @tomhanks

O casal foi diagnosticado com o covid-19 no último dia 11. Os dois deixaram o hospital e estão abrigados numa casa alugada na Austrália.

Idris Elba

Estrela dos filmes da Marvel, o inglês é conhecido, entre outros trabalhos, pelo papel de Heimdall na franquia Thor. Idris Elba permanece em isolamento com a esposa, Sabrina Dhowre.

Itziar Ituño, da série "A Casa de Papel"

A atriz que integra o elenco da famosa série espanhola usa o Instagram para alertar seguidores sobre a doença.

Rachel Matthews, atriz de "Frozen 2"

A atriz e dubladora Rachel Matthews trabalhou na animação "Frozen 2". Ela fez a voz original da personagem Honeymaren.

Príncipe Charles

O filho mais velho da rainha Elizabeth II tem 71 anos e integra o grupo considerado de risco.

O anúncio que o herdeiro do trono britânico deu positivo para o coronavírus foi dado nesta quarta-feira (25). O monarca segue na residência oficial Clarence House.