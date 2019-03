Inscrições para cursos básicos grátis do Porto Iracema das Artes encerram nesta sexta-feira (15)

Interessados em ingressas em áreas artísticas podem, até sexta-feira, se inscrever para cursos básicos no Porto Iracema das Artes, em Fortaleza. São disponibilizadas 170 vagas para os cursos básicos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Fotografia (75 vagas a mais que no ano passado). O objetivo das formações é iniciar o aluno no mundo das artes e da produção cultural.

O público prioritário dos cursos é de jovens de 16 a 29 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino. Tanto as inscrições quanto as formações são gratuitas.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site do Porto: http://www.portoiracemadasartes.org.br/

CURSOS OFERTADOS

ARTES CÊNICAS

O Curso Básico de Artes Cênicas ofertará o Percurso Práticas do Ator, que tem como objetivo a iniciação ao fazer teatral tendo como foco a preparação do ator para a cena. Este percurso é dividido em quatro módulos, sendo o primeiro o Navegações Estéticas, seguido de Poéticas Vocais; Poéticas Corporais; e Poéticas da Criação. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h, até dia 3 de julho.

Para se inscrever, é preciso ter a idade mínima de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental. São ofertadas 25 vagas. A entrevista deste percurso acontecerá dia 20 de março.

ARTES CÊNICAS E AUDIOVISUAL

Numa parceria entre estes dois cursos básicos, o Percurso Ateliê de Escrita Dramática consiste numa experiência de estudo e criação em dramaturgia para teatro e cinema. Além do Navegações Estéticas, este percurso conta com mais três módulos: A Forma Teatral; A Forma Audiovisual; e Criação Narrativa Audiovisual e Criação Narrativa Teatral. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas, das 18h30 às 21h30 e seguem até 5 de julho.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e ter concluído o ensino médio. Também estão sendo ofertadas 25 vagas. A entrevista acontece dia 21 de março.

ARTES VISUAIS

O Curso Básico de Artes Visuais oferta este ano o Percurso de Artes Gráficas, que tem como ênfase o desenho e a pintura, trazendo ainda referências para atuação artística profissional. Este percurso é composto de seis módulos além do Navegações Estéticas: Desenho; Pintura; Áreas de Atuação e Prática de Exposição I; Desenho Digital; Pintura Digital; e Áreas de Atuação e Prática de Exposição II. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30, até 6 de julho.

Como requisitos, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e gostar de desenhar e pintar. São 20 vagas. A entrevista acontece dia 21 de março.

AUDIOVISUAL

Na área de Audiovisual são ofertados três percursos: Percurso de Câmera; Percurso de Som; e Percurso de Edição. As aulas de cada um acontecerão às segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h, até 10 de julho. Para se inscrever é preciso ter 16 anos e ensino fundamental completo. A entrevista de seleção acontecerá no dia 20 de março. São ofertadas 25 vagas para cada percurso.

Além do Navegações Estéticas, os percursos são compostos por três módulos. No caso do Percurso de Câmera: O Que é Cinema, A Fotografia em Movimento e Narrativas Visuais. Já o Percurso de Som conta com O Que é Cinema, Narrativas Sonoras e Escrita Sonora. Os do Percurso de Edição são O Que é Cinema, O Software e Criação de Sentidos.

FOTOPOÉTICAS (Fotografia)

Inserido dentro do Programa de Fotopoéticas, o Percurso de Fotografia proporciona uma introdução à linguagem fotográfica como campo de expressão artística. São cinco módulos, além do Navegações Estéticas, sendo: Fotografia Básica; Edição e Tratamento Digital; Áreas de Atuação e Construção de Portfólio; Fotografia e Linguagem; e Edição e Projetos Expositivos. A segunda etapa deste percurso acontece no dia 21. As aulas serão de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, e seguem até dia 12 de julho. Como pré-requisitos, é exigido ter 16 anos e ensino fundamental completo. São ofertadas 25 vagas.

SERVIÇO

O que: Inscrições para cursos básicos nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Artes Cênicas e Fotografia encerram nesta sexta-feira (15)

Período de inscrição: 26 de fevereiro a 15 de março

Onde: aba INSCRIÇÕES do site do Porto - http://www.portoiracemadasartes.org.br/inscricoes/

Resultado da primeira etapa: 18 de março

Resultado final: 21 de março

GRATUITO