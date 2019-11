Gugu será velado na Assembleia de SP a partir da próxima quarta

O corpo de Gugu Liberato, que teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22), aos 60 anos, será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a partir da próxima quarta-feira (27). O velório será aberto ao público.

As informações são da assessoria do apresentador. De acordo com Esther Rocha, a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização da cerimônia. No início da próxima semana haverá uma reunião para definir os detalhes.

Sobre o sepultamento, a assessoria informou que a família ainda não se pronunciou, mas que deve ser no Cemitério do Morumbi, mesmo local onde o pai do apresentador está enterrado.

Gugu Liberato morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Ele foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

Os órgãos do apresentador serão doados. "Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partido nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente", diz a nota emitida pela assessoria de Gugu.