Gabriel Diniz é o quarto integrante da banda Cavaleiros do Forró a morrer em acidente

O cantor Gabriel Diniz, que morreu na queda de um avião de pequeno porte nesta segunda-feira (27), é o quarto integrante da banda Cavaleiros do Forró a morrer de maneira trágica. José Inácio Alexandre da Silva, Eliza Clívia, ambos vocalistas, e o guitarrista Edivan Paulo da Silva foram vítimas em acidentes automobilísticos.

Em 2005, o ônibus do grupo natural do Rio Grande do Norte colidiu com outro, causando a morte de Inácio Alexandre, Edivan Paulo e outras duas pessoas.

Já em 2017, o carro em que a vocalista Eliza Clívia estava colidiu com um ônibus no Centro de Aracaju. O marido dela também morreu na colisão.

A banda Cavaleiros do Forró lamentou a morte de Gabriel Diniz. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo reuniu os melhores momentos do cantor à frente da banda.

O avião de pequeno que levava Gabriel Diniz caiu de bico em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância. Além dele, morreram Linaldo Xavier e Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas.