Gabriel Diniz faria show em Fortaleza na próxima semana

Morto em acidente aéreo, em Sergipe, nesta segunda-feira (27), o cantor Gabriel Diniz faria três eventos em breve no Ceará. O cantor seria uma das atrações do Buteco do Gusttavo Lima, no próximo dia 8 de junho, no Colosso.

Em julho, o cantor seria uma das principais atrações da Expocrato, no dia 18. Na semana seguinte, o compromisso profissional seria na capital cearense, no Fortal. O cantor iria comandar o bloco Eh Loco, no dia 26 de julho.

Antes disso, Gabriel também teria uma vasta agenda de shows para o São João. No dia 20, subiria ao palco São João de Petrolina, em Pernambuco; no dia seguinte seria a vez de animar a Festa do Peão de Americana, em São Paulo e no dia 30 seria a vez do São João de Campina Grande, na Paraíba.