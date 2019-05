Últimos clipes de Gabriel Diniz foram gravados em Fortaleza 

As últimas produções audiovisuais com participação de Gabriel Diniz foram gravadas na capital cearense. Os clipes foram rodados, no início de maio, em uma casa na Praia do Futuro. No álbum, “Uma Dose com GD”, Gabriel Diniz interpreta 21 composições.

Gleydson Gavião, Mara Pavanelly, Taty Girl e Kátia Cilene foram convidados nas regravações de “Planeta de Cores”, “Amo Você, Quero Você” e “Brincar de Amar”. Com batida mais lenta ao som da sanfona, cajon e violão, o forrozeiro levou o romantismo do forró.

No YouTube, foram disponibilizados 11 clipes das parcerias com cenas gravadas em Fortaleza. Em um ambiente descontraído, GD interage e bebe com os amigos cantores. Nas gravações, é possível ver a intimidade e o lado fã do cantor com os convidados. No dueto com a cantora Kátia Cilene, o forrozeiro afirmou, “estou muito feliz e realizando um sonho de verdade”.

