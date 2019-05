Gabriel Diniz: da “banda de garagem” ao sucesso “Jenifer”

Natural de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, o cantor Gabriel Diniz, um dos maiores nomes do atual forró eletrônico, morreu na queda de um avião de pequeno porte nesta segunda-feira (27). GD, assim chamado pelos fãs, iniciou carreira com uma “banda de garagem”, se tornando a sensação entre a juventude de João Pessoa (PB). Atualmente, o cantor fazia parte do casting de artistas da Luan Promoções e Eventos. A ascensão na música acontece em 2018 com o hit “Jenifer”.

Leia mais:

> Últimos clipes de Gabriel Diniz foram gravados em Fortaleza

> Estrela do hit 'Jenifer', Mariana Xavier fala sobre acidente com avião de Gabriel Diniz

As bandas Capim com Mel e Cavaleiros do Forró abriram portas para o cantor no meio forrozeiro. Uma das produções do cantor mais audaciosas foi a gravação do DVD “GD na Ilha”, em Fernando de Noronha. Gabriel Diniz sempre se mostrou inovador nas apresentações. Roupas ousadas e canções alegres eram a marca registrada do forrozeiro. “Paraquedas”, "Amor de Copo", "Minha Cara de Preocupação”, Lapada, Lapada”, “Sabe de Nada Inocente”, "O show Terminou", são algumas das canções que projetaram nacionalmente o forrozeiro.

Em 2014, Gabriel Diniz realizou a primeira turnê carreira nos EUA. Anos depois gravou clipe de "Minha Cara de Preocupação" em Orlando e Miami. No Ceará, era nome presente em eventos de Carnaval, São João e réveillon. No Fortal, micareta fora de época cearense, o cantor tinha um dos shows mais animados.